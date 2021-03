Fiorentina, Prandelli: “A Benvento senza paura, Ribery un valore aggiunto. Futuro in bilico? Rispondo così”

Giornata di vigilia per la Fiorentina.

Archiviato il rocambolesco pareggio contro il Parma, la Fiorentina si prepara a tornare in campo per la 27^ giornata di Serie A. Ad attendere la viola, per la gara in programma sabato alle 18:00 al “Vigorito”, il Benevento di Inzaghi: in piena lotta salvezza e in cerca di preziosi punti per allontanarsi sempre di più dalle zone calde della classifica. Un impegno analizzato alla vigilia dal tecnico gigliato Cesare Prandelli, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Partita di domani? Il senso c’è, i giocatori sono consapevoli che domani andremo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere. Abbiamo lavorato molto bene e c’è il desiderio di fare una grande partita. Siamo sul pezzo, i giocatori sono responsabili di quello che vogliono fare. Troppe pressioni? Diciamo che non c’è paura. La pressione fa parte del nostro lavoro e dobbiamo trasformarla in un pensiero positivo. Siamo consapevoli delle difficoltà, ma non abbiamo paura. Siamo giudicati in base ai risultati e questi non ci danno ragione. Il calcio è così. I risultati sono quello che sono quindi le discussioni fanno fatte. In questo momento, però, cerchiamo di pensare solo a questa partita”.

“Dobbiamo evitare gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partire – ha ammesso Prandelli – Non subire gol subito una volta passati in vantaggio e avere la pazienza di gestire certe situazioni. Il Benevento verticalizza molto e contrasta la ripartenza, non dobbiamo pensare di essere più bravi tecnicamente e cercare di uscire palla al piede da situazioni difficili. Dobbiamo ricercare la profondità”.

Parentesi anche sull’importanza di Ribery per la squadra: “E’ un valore aggiunto. Ha personalità, esperienza. Conosce i tempi di gioco e saprà rallentare o velocizzare a seconda delle situazioni. E’ un leader e durante le partite importanti di solito questi prendono in mano la squadra”.

Chiosa finale sul futuro: “Futuro in bilico? La mia testa è solo rivolta alla partita di domani. Troppi pensieri fanno confusione e mettono ansia. Al termine della partita in base a quello che succederà vederemo… Ma adesso non posso avere altri pensieri”.