Fiorentina, Milenkovic: “In Italia ho coronato il mio sogno. Emergenza Coronavirus? Serve responsabilità”

Campionati fermi.

E’ sempre è più incerto il futuro della Serie A, fermatasi per contrastare la diffusione del Covid-19. Tra i tanti personaggi del mondo del calcio ad essersi espresso sul particolare momento vissuto dall’Italia e da buona parte del Vecchio Continente, anche il difensore viola Nikola Milenkovic.

“Dobbiamo essere tutti responsabili. Non bisogna perdere neanche un giorno senza aver imparato qualcosa di nuovo. Vorrei dire alla gente di non perdere neanche un giorno senza imparare qualcosa di nuovo, leggere, esplorare, lavorare su se stessi. Se faremo così ci sentiremo più belli. Vorrei che tutti trascorressero più tempo possibile con la propria famiglia, con i propri cari. Questo è il momento migliore per farlo”.

Il giocatore, intervenuto nel corso del programma serbo ‘Biljana za vas‘, si è poi espresso sulla sua esperienza alla Viola: “Mi piace lo stile di vita, c’è molto meno stress e la cosa che amo di più dell’Italia è il calcio, il motivo per cui sono qui. Gioco in uno dei campionati più competitivi al mondo, il sogno di ogni ragazzo quando inizia a giocare. Firenze è una città che trasuda letteralmente storia da ogni angolo”.