Fiorentina-Milan, probabili formazioni: De Ketelare e Rebic dal 1′, Cabral titolare

Il Milan vola a Firenze per affrontare la viola nella sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma questa sera allo stadio "Artemio Franchi". La Fiorentina, 12esima in campionato e lontana dalla zona Europa, vuole ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il successo per 3-0 in casa del Verona. I rossoneri, in serie positiva da tre giornate, dopo un periodo complicato vissuto, cercano un successo esterno che gli permetterebbe di rimanere agganciati tra le prime quattro.