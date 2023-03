Fiorentina-Milan, Pioli: “Astori sorriderà. Turnover verso il Tottenham? Dico la mia”

Le dichiarazioni in sala stampa del tecnico Pioli alla vigilia di Fiorentina-Milan

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha tenuto una conferenza stampa per presentare il venticinquesimo turno di Serie A con la sfida del "Franchi" contro la Fiorentina che andrà in scena questo sabato alle 20.45. Il pensiero dei tifosi rossoneri è rivolto, inevitabilmente, anche alla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, in programma mercoledì prossimo alle 21.00.

"È il momento di dare continuità. Siamo noi che possiamo condizionare le nostre prestazioni per fare risultati positivi, dobbiamo giocare con grande attenzione e grande determinazione. Con più effettivi siamo più forti, domani tornano Bennacer, Calabria, Florenzi. Sicuramente domani metteremo in campo la miglior prestazione. Sappiamo l'importanza della gara di Londra, ma avremo il tempo di recuperare le energie. Brahim Diaz ha avuto un lieve trauma distorsivo, faremo di tutto per recuperarlo per il Tottenham. Poi sarei contento se gli attaccanti segnassero tanto, più per loro. Il lavoro che stanno facendo è molto importante. Turnover non esiste, gioca la squadra migliore".

Il pensiero a Davide Astori, capitano della Fiorentina scomparso il 4 marzo 2018 ed allenato dallo stesso Pioli: "Che Davide sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un'associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un'educazione incredibile, sarà una partita particolare. Astori ci ha lasciato tanti insegnamenti, dico noi per tutti coloro che, assieme a me, hanno vissuto quella situazione".

E sul momento complicato che sta attraversando De Ketelaere: "Ogni partita ogni giocatore deve pensare di poter essere decisivo. Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione domani, quindi toccherà a Charles".

Sulle condizioni fisiche di Ibrahimovic: "Minutaggio completo no, ma presto potrà giocare titolare. Zlatan è Zlatan, è la sua forza, il suo rientro importante. Gli allenamenti con lui o senza di lui... c'è differenza".