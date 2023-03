Fiorentina-Milan 2-1: apre Gonzalez, chiude Jovic. Italiano batte Pioli al Franchi

Il posticipo del sabato di Serie A se lo aggiudica la Fiorentina, che batte il Milan

Il posticipo del sabato di Serie A se lo aggiudica la Fiorentina di Vincenzo Italiano. 2-1 al Milan e ambizioni di classifica rilanciate per la formazione Viola, reduce da un percorso in crescente. Soprattutto nelle coppe, dove è ancora in corsa. Occhio però al rientro anche in campionato, dove tutto può succedere e l'Europa dista solo quattro punti.

Grande prova della squadra padrona di casa, che mette in atto i suoi perfetti automatismi collettivi nell’applicazione delle due fasi, la coesione tra i reparti, il palleggio, il pressing alto. Questi dettami tattici costituiscono ormai tratti caratterizzanti della formazione toscana nell'anno e mezzo targato Italiano. A sbloccare il risultato, dal dischetto ci ha pensato Nicolás González al 49'. Chiude invece la pratica, sempre nella ripresa il colpo di testa di Jovic, figlio di una bell'azione conclusa in gol della Fiorentina. Utile solo per le statistiche il centro di Theo Hernández al novantacinquesimo.

Per quanto concerne il Diavolo, una sconfitta pesante che merita diverse attenzioni per migliorare lungo il proprio cammino. Soprattutto nel corso del primo tempo la compagine di Pioli non è riuscita ad alzare linea ed intensità del pressing, né a trovare i giusti tempi di inserimenti degli intermedi a supporto della manovra. Subendo costantemente le iniziative di Mandragora e compagni. Meglio la ripresa in cui rossoneri hanno anche sfiorato il pareggio con Giroud, ed hanno proposto un calcio decisamente più intenso e propositivo. La sfida termina comunque in un nulla di fatto, che presenta una dura stecca da pagare al Milan in piena risalita di prestazioni e risultati. Occhio al prossimo impegno di Champions League contro il Tottenham, vero crocevia della stagione.