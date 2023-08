Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali: Ok Beltran. Scelta su Di Francesco…

Federico Di Francesco, primo obiettivo di mercato del Palermo, è stato convocato dal Lecce per la sfida contro la Fiorentina ma non partirà dal primo minuto. D’altra parte, il club pugliese non vorrebbe privarsene a cuor leggero. Ma il club targato City Football Group è in pressing, ha avanzato un’offerta importante e il calciatore - stuzzicato dal progetto - sarebbe pronto a scendere di categoria. Il via libera è atteso - dunque - dopo la gara contro gli uomini di Vincenzo Italiano, verosimilmente tra domani e lunedì quando potrebbe arrivare la fumata bianca.