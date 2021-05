Fiorentina-Lazio, Iachini: “Vietato sbagliare, invertiamo la rotta”. E sul futuro di Milenkovic…

La Fiorentina scalda i motori in vista della sfida contro la Lazio.

Dopo i pareggi contro Juventus e Bologna, la Fiorentina si prepara ad affrontare la Lazio al Franchi, nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico viola, Beppe Iachini, nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Non possiamo guardare gli altri ma fare partite importanti sul piano dell’attenzione e della concentrazione. Serve una prestazione di alto livello contro una squadra forte. Anche a Bologna abbiamo fatto questo, volevamo vincere e ci abbiamo provato. Abbiamo preso qualche gol inaspettato ma sul 3-3 abbiamo provato a vincere. Questo spirito deve esserci sempre e devo dire che a quando sono tornato siamo mancati solo negli ultimi 20′ a Sassuolo. Dovremo farci trovare pronti e ribattere colpo su colpo contro una squadra che ha grande qualità tattica e tecnica. Dovremo fare partita attenta e concentrata in entrambe le fasi. Le vittorie in casa mancano e dobbiamo invertire la rotta, cercando di mettercela tutta per ottenere quelle prestazioni che diano certezze, sicurezza e punti”.

Sul momento vissuto dalla Fiorentina: “Abbiamo migliorato la fase offensiva e siamo stati bravi, siamo su buone conoscenze e abbiamo ripreso trame per essere incisivi. Ci sono moment i in cui l’avversario è bravo, e in Serie A capita. Abbiamo commesso errori, ma questa è la stessa difesa che con la Juve aveva fatto una grande partita. Capita ritrovarsi a commettere qualche errore, dobbiamo lavorare. Per cinque mesi non ci siamo visti, ora siamo tornati a lavorare insieme da poche settimane. Dentro le partite diventa importante mantenere attenzione per 95′ ai dettagli, dobbiamo essere perfetti”.

Chiosa finale sul caso Milenkovic: “Onestamente non mi hanno riferito che ha dichiarato questo, non mi risulta. Ha un contratto anche per l’anno prossimo, io vedo solo l’impegno durante la settimana e chi può essere utile. Se dovessi verificare una cosa del genere non avrei dubbio a metter fuori lui o chiunque altro. Non ci sono state avvisaglie in questo senso”.