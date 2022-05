Fiorentina-Juventus, Dybala, il calciomercato e la decisione con Allegri…

Quella contro la Lazio è stata dunque l'ultima partita in assoluto di Dybala con la Juventus. Allegri non lo convocherà per la Fiorentina

La partita tra Juventus e Lazio della trentasettesima giornata di campionato, al di là del pari decisivo per la matematica Europa League dei biancocelesti, ha rappresentato l'addio alla maglia bianconera all'"Allianz Stadium" di due pilastri del club piemontese: il capitano Giorgio Chiellini e Paulo Dybala.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'ex Palermo non sarà convocato dal tecnico Massimiliano Allegri, scelta di comune accordo con la società, per la trasferta all'"Artemio Franchi" contro la Fiorentina, match che chiuderebbe il campionato di Serie A anche per la compagine "viola" in programma sabato 21 maggio alle 20.45.

Dybala scenderà in campo, tuttavia, il prossimo lunedì sera a "San Siro" per una partita di beneficienza organizzata da Samuel Eto'o in cui saranno presenti anche Lionel Messi, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Wesley Sneijder, Julio Cesar, Javier Zanetti e Andriy Shevchenko.