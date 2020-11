Nuovo caso di positività in casa Fiorentina.

Brutte notizie per la viola che, dopo José Maria Callejon, si ritrova a fare i conti con un nuovo caso di Covid-19. Si tratta del dg e braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone. A rivelarlo è “FirenzeViola”, secondo cui, il dirigente, sarebbe risultato positivo al test di controllo. Barone, in isolamento a Firenze come da prassi, risulterebbe attualmente asintomatico.