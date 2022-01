Fiorentina-Genoa, probabili formazioni: Italiano sceglie Vlahovic, esordio Konko in A

La Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Genoa di Abdoulay Konko si affrontano nel match valevole per la 22esima giornata di Serie A. Probabili formazioni, statistiche e dove vedere il match in tv

A cura di Nicolò Cilluffo

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ospita il Genoa dell'esordiente Abdoulay Konko, alla prima in panchina nel massimo campionato italiano. Il match - valevole per la 22esima giornata di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze.

La Viola è reduce dall'entusiasmante successo maturato contro il Napoli di Luciano Spalletti in Coppa Italia. Successo che ha permesso a Vlahovic e compagni di staccare il pass per i quarti di finale della nota competizione. In campionato la squadra di Italiano cerca il riscatto dopo la clamorosa debacle rimediata sul campo del Torino per quattro a zero. In palio tre punti pesanti quest'oggi, con la Fiorentina che è attualmente situata all'ottavo posto in classifica con 32 punti ed a tre lunghezze di distanza dalla Roma di José Mourinho che occupa l'unico slot disponibile per accedere alla prossima Conference League.

Il club rossoblù ha, di recente, scelto di sollevare Andrij Shevchenko dall'incarico di allenatore della prima squadra, dopo i deludenti risultati conseguiti dall'ex bomber del Milan. La panchina è stata temporaneamente affidata a mister Abdoulay Konko, coadiuvato da Roberto Murgita. Una storia, quella del marsigliese classe ’84, annodata a quella del Genoa. Konko, infatti, è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Grifone trasferendosi nell'anno 2002 in quello della Juventus. In carriera, l'ex calciatore di Lazio e Atalanta ha indossato in due stagioni agonistiche differenti la casacca rossoblù: la prima volta nel campionato 2007/2008, in cui è stato il calciatore più impiegato da Gian Piero Gasperini. La seconda parentesi, non particolarmente fortunata, nell'annata 2010/2011. Nel gennaio del 2021, Konko ha preso le redini dell'Under 17 del Genoa e adesso è chiamato per la prima volta in carriera ad esordire, da allenatore, nel massimo campionato italiano.

Attualmente il Genoa occupa la penultima posizione in classifica a quota 12 punti. L'ultima vittoria (e unica stagionale) di Destro e compagni in Serie A risale al lontano 12 settembre 2021, quando la squadra allora allenata da Davide Ballardini si impose sul campo del Cagliari per tre a due.

Nel girone d'andata la Fiorentina si impose a Marassi per uno a due grazie ai gol di Saponara e Bonaventura. Sono cinquanta i precedenti in Serie A al Franchi tra la Viola e il Grifone. Il bilancio dice 30 vittorie Fiorentina, 17 pareggi e 3 vittorie del Genoa. Un vero e proprio tabù per la compagine ligure lo stadio di Firenze, dove non vince dal lontano 1976-77.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, Pulgar, Maleh, Castrovilli, Saponara, Sottil, Ikoné, Kokorin, Piatek. Indisponibili: Amrabat, M. Quarta. Squalificati: -.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Ostigard, Bani, Vanheusden; Hefti, Melegoni, Badelj, Portanova, Cassata; Caicedo, Destro. Allenatore: Konko. A disposizione: Semper, Marchetti, Masiello, Sturaro, Toure, Galdames, Rovella, Ghiglione, Pandev, Ekuban, Yeboah. Indisponibili: Behrami, Bianchi, Biraschi, Criscito, Hernani, Kallon. Squalificati: Vasquez.

ARBITRO:Maresca

Guardalinee: Mokhtar – Miele D.

Quarto Uomo: Di Martino

Var: Chiffi

Avar: Meli

DOVE VEDERE FIORENTINA-GENOA IN TV

La sfida fra Fiorentina e Genoa, in programma allo stadio Artemio Franchi alle ore 20.45, sarà visibile mediante l’applicazione di Dazn e anche su Sky Sport.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A