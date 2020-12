Fiorentina-Genoa, Maran: “Il Covid ci ha destabilizzati, ripartiamo da questa prestazione”

“Sarebbe stato certamente importante trovare la vittoria, dispiace per il pareggio subito oltre il tempo di recupero”.

Ha esordito così il tecnico del Genoa, Rolando Maran, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro la Fiorentina tra le mura dello stadio “Artemio Franchi”: “Nonostante tutto abbiamo però ritrovato compattezza, adesso serve mantenere l’equilibrio per tutti i novanta minuti. E’ un momento che va così, per voglia e caparbietà avremmo meritato la vittoria. Abbiamo avuto diciotto casi di COVID-19, non vuole essere un alibi o una scusa, ma semplicemente un dato di fatto. La squadra non è da molto che si allena insieme e molti calciatori stanno riprendendo la forma migliore. Dobbiamo ripartire da questa prestazione”.

“Destro ha fatto bene, dispiace per l’errore. Serve concentrazione in questo momento tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Pjaca è un giocare di grande qualità, è stato tormentato da problemi fisici ma ora attraversa un buon momento. Tanti elementi stanno crescendo, c’è bisogno di tempo“, ha concluso Prandelli.