Fiorentina, clamoroso: Prandelli rassegna le dimissioni, pronto a tornare Beppe Iachini

Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina.

Nuove clamorose novità in casa Fiorentina. Secondo ‘Sky Sport’ il tecnico della viola, Cesare Prandelli, ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni. Al suo posto potrebbe tornare Giuseppe Iachini, che aveva iniziato la stagione, e con cui la dirigenza sarebbe attualmente in contatto per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

L’allenatore bresciano, approdato sulla panchina gigliata lo scorso 9 novembre, lascia la Fiorentina al 14° posto in classifica con 29 punti, frutto di 6 vittorie e 11 sconfitte maturate durante la sua esperienza in Toscana.