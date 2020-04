Fiorentina, Chiesa si racconta: “Ronaldo il mio idolo, vi svelo cosa ruberei a mio padre. Castrovilli? E’ devastante”

Federico Chiesa si racconta.

Nuova diretta Instagram per la stella della Fiorentina, Federico Chiesa, intrattenutosi con i suoi numerosi followers per svelare qualche retroscena legato alla sua vita privata e non. Il giocatore, corteggiassimo da svariati club di Serie A e rimasto piuttosto abbottonato sulla questione mercato, ha parlato dei suoi idoli e sui compagni più forti incontrati alla Viola.

“Il mio idolo? Ronaldo il brasiliano ed insieme a lui Kakà. Il difensore più forte della storia invece è Paolo Maldini. Il gol più bello per me resta quello segnato al Milan nel 2018: in questa stagione dico quello all’Atalanta ma anche quello contro la Sampdoria, il secondo a Genova. Il compagno più forte? Dico Ribery: si nota la sua qualità straordinaria, si vede che è uno che ha vinto tutto. Di mercato preferisco non parlarne, non è questo il posto”.

“Castrovilli? E’ devastante, anche in allenamento. Il portiere che mi ha fatto arrabbiare di più? Cragno, in un Fiorentina-Cagliari 1-1, mi parò di tutto. Ale è veramente forte. Cosa vorrei rubare da papà? I 140 gol in Serie A (ride, ndr). Compagno più simpatico? Ceccherini e Lollo (Venuti, ndr). Il nostro è comunque un gruppo fantastico”.