Fiorentina, Barone: “Squadra a lavoro in attesa del protocollo. Ripartenza? Pronti a seguire tutte le indicazioni”

Parola a Joe Barone.

Giornata di allenamenti per la Fiorentina. Dopo le visite mediche previste per questa mattina, nel pomeriggio, prima sessione di allenamenti per la squadra che sarà svolta da ciascun giocatore singolarmente. A parlare all’uscita dal Centro Sportivo “Davide Astori” di Firenze, a margine della prima tranche del programma di oggi della Viola, è il direttore generale Joe Barone.

“Tutto apposto, i ragazzi stanno lavorando e si sta andando avanti bene – riporta Firenzeviola.it – C’è tutta la giornata per fare le visite, i ragazzi arrivano scaglionati e, piano piano, iniziamo ad arrivare alla normalità. Ripartenza? Stiamo aspettando il protocollo, una volta che arriva noi siamo lì per seguire tutte le sue indicazioni. Da lontano voglio abbracciarli tutti però ovviamente dobbiamo seguire delle regole. I ragazzi sono apposto, si sono mantenuti abbastanza bene”.