FIGC, Gravina: “Spero che da gennaio calcio ritrovi suoi tifosi. Rinnovo Mancini? Nessuna deadline”

“Mi auguro da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi tifosi”. E’ l’augurio del Presidente Figc Gabriele Gravina, intervenuto sulle frequenze di Radio anch’io Sport su Radio Rai. Tra i temi toccati, quello relativo alla Serie A e all’assenza del pubblico negli stadi, l’Italia di Mancini e il rinnovo del ct.

“Il campionato sta andando abbastanza bene, ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi tifosi. Un passo che accoglieremo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili”.

Chiosa finale sulla Nazionale: “Roberto Mancini sta raccontando una nuova storia, che sta appassionando. Dobbiamo essere grati a lui e a tutti coloro che stanno dando un contributo ma, al di là del risultato sportivo, è bello vedere l’entusiasmo che genera la nazionale. Per il rinnovo del contratto non c’è una deadline. Abbiamo due anni di tempo e sono convinto che presto troveremo le condizioni per il prolungamento”.