FIGC, Gravina: “Proposte AIC? I calciatori sono parte fondamentale, ma si devono rendere conto di una cosa”

Gabriele Gravina sulla ripartenza della Serie A.

Il presidente della FIGC si è proiettato alla ripartenza del massimo campionato italiano che riavrà inizio dal prossimo 20 giugno quando verranno disputate le quattro sfide posticipate a causa dell’emergenza Coronavirus. Il massimo esponente della Federazione, nel corso di un’intervista rilasciata a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, tra i tanti temi affrontati si è anche soffermato sul dialogo costruttivo avuto con l’AIC.

“Alcune richieste sono ragionevoli, altre sono discutibili. Credo che in un momento di grande tensione, generato da una situazione di grandissima emergenza, ciascuna componente abbia avanzato delle proposte da valutare, alcune legittime e altre meno, alcune discutibili e altre meno. I calciatori sono una parte fondamentale, ma come tutti sanno che per uscire dall’emergenza bisogna stare tutti insieme. E stare tutti insieme non significa portare a casa il miglior risultato possibile, ma anche fare qualche piccola rinuncia”.

