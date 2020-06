FIGC, Gravina: “I tifosi allo stadio l’ultimo tassello. Stop Ligue 1? Ho temuto il peggio, vi spiego”

“Se ho temuto che tutto si fermasse definitivamente? Si, in particolare quando la Francia ha sospeso i propri campionati. Col ministro Spadafora abbiamo avuto un rapporto costante e collaborativo, gli devo dare atto che la sua prudenza ci ha consentito di ripartire al momento giusto. Gli devo riconoscere questo senso di responsabilità e questa forma di rispetto per gli italiani”.

Sono le parole del numero uno della FIGC Gabriele Gravina che, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io sport” – ai microfoni di Radio Rai, si è soffermato sulla ripresa della Serie A a pochi giorni dal ritorno in campo delle squadre.

“Il presidente del Coni ha vissuto questi momenti in maniera distaccata, forse eccessivamente preoccupato dall’idea che la nostra potesse essere l’unica Federazione – fra i giochi a squadre – a ripartire. Questo non ha aiutato il percorso, penso però che avrà avuto le sue buone ragioni”.

Gravina si è poi soffermato sul fondosalvacalcio e sullo stop del calcio femminile: “Il fondosalvacalcio? E’ un’iniziativa importante, è importante prendere tutto quello che hai per ripartire. Mi dispiace che qualcuno abbia voluto fare della strumentalizzazione attorno a questo fondo da 21 milioni e 700 mila euro, ai quali vanno aggiunti i soldi di Sport e Salute. Qualcuno ha voluto sminuire e ridicolizzare questo fondo”, aggiunge Gravina. Lo stop al calcio femminile? Non si ripartirà da zero, lo garantisco. Mi è dispiaciuto tantissimo ma vi preannuncio che il 25 in Consiglio federale parleremo a lungo del calcio femminile e mi auguro che, quel giorno, possa esserci una grande sorpresa”.