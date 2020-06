FIGC, Gravina: “Ha vinto il calcio, play-off e play-out in caso di ulteriore stop”

Terminato il Consiglio Federale.

Nella giornata odierna sono state prese delle decisioni importanti che si legano al calcio italiano: dallo stop del calcio femminile ai piani di riserva in caso di ulteriore blocco dei campionati professionistici maschili. La Lega e la Federazione hanno deciso che nel caso in cui si dovesse fermare nuovamente tutto si procederà con playoff e playout, si arriverà all’ormai celeberrimo algoritmo solo in casi estremi. Sugli argomenti trattati si è espresso il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

“Abbiamo reinserito come sistema di garanzia per il completamento del campionato il ricorso ad un format diverso che sono i playoff e i playout prima di far ricorso all’algoritmo. Il 17 assegniamo la Coppa Italia, primo trofeo a livello internazionale post Covid. Questo deve essere per noi motivo di orgoglio. Si parte poi il 20 giugno per chiudere il campionato. Sappiamo che possono esserci dei rischi e dobbiamo tener conto che, compatibilmente con i tempi quindi fino al 10-15 di luglio, dovesse arrivare un blocco del campionato si ricorre ad un format diverso. Algoritmo? È una media ponderata che è diversa da quella aritmetica. Una media dei punti fatti in casa e fuori casa, moltiplicata per il residuo di gara. Serie A femminile? Per il mancato rispetto del protocollo sono state decise diverse sanzioni in base alla gravità dell’infrazione: multa, penalizzazione, esclusione dal campionato se si va ad alterare il risultato sul campo. La nota negativa è la sospensione del campionato di Serie A femminile. Sarebbe stato un bellissimo spot dare pari dignità alle ragazze per la conclusione del torneo più importante”.