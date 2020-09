FIGC, Gravina: “Final Eight interessanti, tutto sulla riapertura degli stadi. Italia? Serve un titolo, Mancini…”

A tutto Gabriele Gravina.

Sono diversi i temi affrontati dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina, nel corso del dibattuto svoltosi nella giornata di oggi a Camaiore. Tra i principali argomenti su cui il presidente della Federcalcio si è soffermato, quello relativo alla possibile riapertura degli stadi in Italia.

“C’è l’esigenza di restituire ai fruitori l’evento. Ho incontrato il premier giorni fa e abbiamo affrontato il tema. Priorità ora alle scuole, ad ottobre parleremo della questione stadi. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A. I Play-off? Qualcuno aveva criticato questa mia idea poi però ha vissuto e visto l’esperienza delle final eight ed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l’espressione play-off, dovevo usare un altro inglesismo. Torno a parlare dell’esigenza di valorizzazione del prodotto: il campionato vive un momento di assuefazione e sappiamo che mancano le risorse. Occorre inventarsi una valorizzazione della competizione, per rendere più appetbile il prodotto. Ci vuole qualcosa che elevi lo spessore della competizione. Sull’ipotesi delle final eight ci si può lavorare”.

Chiosa finale sul futuro del calcio italiano: “Bisogna puntare sulla valorizzazione delle infrastrutture, ben venga la legge sugli stadi, è un assist da cogliere. Serve poi una logica per valorizzare i giovani che non sono mai un costo, sono il futuro del nostro paese, dobbiamo invogliare i nostri dirigenti in questa ottica. Oggi ad esempio la Nazionale è un modello, utilizza giovani che in alcuni club non vengono impiegati. Mi piace l’ottimismo di Mancini che vuol vincere l’Europeo. Come faccio a dargli torto? Oggi il percorso è vincente, abbiamo in Nazionale pure alcuni under20… stiamo lavorando su un progetto già vincente di per sè. Mancini e l’Italia hanno già vinto, certo serve un titolo e stiamo lavorando per questo. Attendiamo anche Zaniolo, un gran talento. Dispiace per l’infortunio ma è già bello carico”