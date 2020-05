FIFA, svolta nel mondo del calcio: ok dell’Ifab alle 5 sostituzioni, cosa cambia nel regolamento

Approvata la proposta della FIFA da parte dell’International Board.

La novità arriva dalla panchina se così possiamo dire, visto e considerato che per terminare la stagione 2019/20 verranno adottate ben 5 sostituzioni al posto delle 3 canoniche (effettuate in tre slot) che diventeranno 6 in caso di tempi supplementari. L’extra time chiaramente si riferisce alle competizioni internazionali oppure alle Coppe Nazionali ove sono previsti 30 minuti di gioco in più qualora la gara sia in perfetta parità dopo 180 minuti.

Tale variazione sarà importante per venire incontro ai club che hanno già perso parte della stagione (alcuni definitivamente) e che hanno bisogno di più linfa a causa degli allenamenti striminziti. Il tutto sarà valido solo per tutto il 2020 e c’è da sottolineare come le Federazioni possano scegliere se introdurla o meno, adesso toccherà dunque alle Leghe decidere come agire. Particolarità anche per quanto concerne il VAR che non sarà obbligatorio, anche in questa occasioni saranno le Federazioni a decidere se utilizzarlo.

