Felipe Melo replica a Chiellini: “Se la faceva sempre sotto. Suo sfogo? Arrabbiato perchè preso a ‘schiaffi’ in Champions League”

Felipe Melo non ci sta.

Precisa, puntuale, arriva la replica dell’ex centrocampista brasiliano Felipe Melo alle accuse mosse da Giorgio Chiellini nella sua autobiografia. Il capitano della Juventus nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de “La Repubblica” aveva infatti anticipato qualche estratto del suo libro – in uscita il prossimo martedì – in cui svelava alcuni retroscena legati al suo rapporto con l’ex compagno Felipe Melo che, proprio dal difensore della Nazionale, era stato etichettato come una “mela marcia”. “Felipe Melo? il peggio del peggio. Non sopporto gli irrispettosi, quelli che vogliono essere sempre il contrario degli altri. Con lui si rischiava sempre la rissa. Lo dissi anche ai dirigenti: è una mela marcia”. Immediata la replica del brasiliano, ai microfoni de La Gazzetta.it.

“Prima di tutto, sarebbe interessante conoscere gli episodi ai quali si riferisce. In ogni caso, per me non c’è nessun problema nel rispondere a ‘questo difensore’. Quando ero a Torino, non ho mai mancato di rispetto a nessuno: ai compagni, ai dirigenti, alla Juventus in generale. A questo punto, però, per lui non ne ho per nulla. E mai ne avrò. Dice che Balotelli sia da prendere a schiaffi e che io sia il peggio del peggio e che si rischiava sempre la rissa per colpa mia? Beh, lui se la faceva sempre addosso. E poi, scusate: troppo facile parlare male degli altri con un libro. Forse ‘questo difensore’ è ancora arrabbiato con me perché, quando sono andato al Galatasaray, abbiamo dato loro degli ‘schiaffi’ eliminandoli dalla Champions League”.