Ex Palermo, Foschi: “Dybala? Lui un ragazzo fragile. Dare del bugiardo a Sabatini…”

E sull'attualità in casa Juventus: "Dybala gli è stato offerto qualcosa, poi c'è stato un ripensamento e diminuito il prezzo. Lui è stato sempre pilotato ed è andato via a parametro zero. E dove va, va a prendere i soldi della seconda offerta Juve. E' un ragazzo abbastanza fragile. La Juve, in un momento di difficoltà, gli ha fatto una proposta da 8 a 6 milioni, ora voglio vedere se li prende dall'Inter. Io non credo. Io credo che sia un giocatore di prospettiva importante ma ancora non completo. Non ha fatto quel salto che potesse pensare di potergli dare certe cifre. E' stato discontinuo e ancora non è un leader nel suo ruolo. Può diventarlo".