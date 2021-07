Dazn Serie A e Serie B, da oggi nuove offerte per vedere tutto il campionato. Per nuovi e vecchi abbonamenti

Fino a mercoledì 28 luglio 2021 sarà possibile abbonarsi o rinnovare il vecchio abbonamento ad un prezzo in promozione

Dazn ha portato una rivoluzione nel mondo del calcio: addio Sky, i tifosi italiani potranno vedere tutta la Serie A e tutta la Serie B in streaming senza bisogno di altri abbonamenti per i prossimi 3 anni.

Abbonamento in offerta a 19,99 euro al mese da settembre per 12 mesi + omaggio luglio e agosto 2021 .

DAZN è un servizio di sport in streaming live e on demand che permette agli appassionati di vedere gli sport che amano quando e dove vogliono. Fa parte del Gruppo Perform ed è già disponibile in Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Canada, Italia, Stati Uniti. Gli elementi centrali della missione di DAZN sono accessibilità, convenienza e flessibilità: con una tariffa in promozione di € 19,99 al mese, i tifosi potranno accedere a tutti gli eventi sportivi trasmessi dalla piattaforma su un’ampia gamma di dispositivi, compresa la Serie A in esclusiva. I fan, inoltre, saranno liberi di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, grazie alla assenza di vincoli e di contratti a lungo termine.