DAZN, lanciate le nuove offerte per la stagione 2023/24: prezzi e dettagli

Il Piano Standard dà la possibilità agli abbonati di registrare fino a 6 dispositivi sull'App e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi però alla stessa rete internet. Con questo pacchetto gli abbonati avranno la possibilità di vedere ogni evento di DAZN: dalla Serie A all'Europa League, passando per il tennis e il ciclismo. Può essere sottoscritto al costo di 40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto purché comunicato con 30 giorni di preavviso. 30,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili, 299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese)

L'abbonamento Plus consente di registrare fino a 7 dispositivi sull'app DAZN e di seguire in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se non connessi alla stessa rete internet. Il piano può essere sottoscritto al costo di 55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto purché comunicato con 30 giorni di preavviso. 45,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili, 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione.