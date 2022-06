Dazn, i nuovi prezzi per Serie A: 10 euro in più per vedere gare su due dispositivi

DAZN offrirà agli utenti due tipologie di abbonamento a costi diversi per attivare un profilo "standard" oppure "premium"

Dazn ha definito le modalità con cui guardare le gare della prossima Serie A, mettendo a punto due piani di abbonamento. Come riportato da "IlSole24ore", la novità principale riguarda i dispositivi collegati in contemporanea. Il profilo “premium” che costerà 39,99 euro al mese; profilo “standard” che costerà 29,99 euro al mese. Nel primo caso gli utenti potranno vedere un contenuto sportivo live in contemporanea - anche da due dispositivi diversi - ma solo se si trovano a distanza; nel secondo sarà possibile su un dispositivo alla volta o anche in contemporanea su due dispositivi diversi, ma solo nella stessa casa. Gli utenti, dunque, per poter condividere l'abbonamento con un amico - non utilizzando la stessa rete - dovranno pagare 10 euro in più rispetto all'ultima stagione.