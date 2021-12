DAZN, Agcom in pressing sulla Serie A: chiesta valutazione su qualità e ascolti

L’associazione dei club del massimo campionato ha ricevuto una lettera dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni

Agcom in pressing sulla Lega Serie A sul tema Dazn. A riportare la notizia è il Sole 24 Ore, che racconta come l'Autorità avrebbe inviato una lettera alla alla Lega Serie A per chiedere una valutazione urgente sulla qualità del servizio di streaming che da quest'anno trasmette tutta la Serie A.