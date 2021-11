Dazn, Ad Diquattro: “Per ora tolleranza. In futuro altre modalità d’abbonamento”

Le parole dell'amministratore delegato del colosso inglese in merito ad alcune scelte che potranno essere fatte in futuro

Dazn ha comprato i diritti in esclusiva per trasmettere la Serie A nel prossimo triennio. La politica del colosso inglese ha permesso a un singolo utente di poter seguire i match su due dispositivi contemporaneamente, e in questa maniera si è diffusa la condivisione degli abbonamenti tra famiglie che ha portato la società a riflettere seriamente sulle misure da adottare in futuro. Dopo le polemiche in merito alla possibilità di rimuovere la visione in contemporanea su due dispositivi, Dazn è tornata sui suoi passi confermando questa possibilità.