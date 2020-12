CR7, Natale a Dubai per la stella bianconera: Ronaldo in corsa per i Globe Soccer Awards

CR7 vola a Dubai per i Globe Soccer Awards.

Natale negli Emirati Arabi per la stella bianconera Cristiano Ronaldo per partecipare ai Globe Soccer Awards, il consueto appuntamento che assegna il 27 dicembre i riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori dell’anno. CR7 è in corsa da finalista sia per il top player 2020, che per il premio di miglior giocatore del secolo, insieme a Messi, Salah e Ronaldinho.

In attesa della ripresa degli allenamenti fissati da Andrea Pirlo per il 28 dicembre, il portoghese ha continuato il lavoro in palestra a Dubai, come documentato dallo stesso calciatore tramite le sue Instagram Stories. I bianconeri torneranno in campo il 3 gennaio con l’Udinese, per poi affrontare il Milan capolista il 6.