Covid-19, ecco il Super Green Pass: chi non si vaccina non potrà accedere allo stadio

Stretta di Governo e Regioni per i non vaccinati: in arrivo il nuovo decreto Covid a dicembre per salvare il Natale e la stagione invernale

Il Corriere della Sera ne anticipa il contenuto svelando che, chi non si vaccinerà non potrà sedersi al ristorante, andare al cinema, a teatro, allo stadio, in discoteca, a sciare, frequentare palestre o piscine. E più in generale non accedere a luoghi della socialità. Il Governo avrebbe - infatti - deciso a sposare la linea dura nei confronti dei 7,6 milioni circa di no vax, come chiesto anche dai presidenti delle Regioni, con pesanti limitazioni. Il "Super Green Pass" non si otterrà più con il tampone, ma solo con il vaccino o l’avvenuta guarigione. Inoltre, starebbe prendendo sempre più largo l'ipotesi relativa all'obbligo vaccinale per alcune categorie. L'obiettivo resta quello di scongiurare nuovi lockdown generalizzati, limitando quanto più possibile gli effetti della pandemia sui cittadini e sul Paese.