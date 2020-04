Coronavirus, Totti: “Non vanifichiamo tutto. File per il mare? Non è il momento, teniamo duro”

“Rimanete, anzi rimaniamo a casa. Non vanifichiamo tutti gli sforzi fatti fino a questo momento”.

Un consiglio più che un appello, quello diffuso dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, durante una diretta Instagram doppia con l’amico di sempre Stefano. L’ex numero 10 giallorosso, in vista delle festività pasquali, ha tenuto infatti a sottolineare l’importanza di non violare le misure restrittive imposte dal Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus.

“Il mio non è un appello, ma un consiglio. Anche io vorrei essere a Sabaudia, a Pasqua o Pasquetta sarei venuto da te – dice all’amico Stefano – ma in questo momento dobbiamo restare a casa. Ho visto foto di file per andare al mare, ma non è il momento. Dobbiamo resistere per non vanificare tutto, poi magari dal 3 maggio avremo qualche libertà in più. Però adesso è il momento di tenere duro”.

Al termine della diretta, l’ex bandiera giallorossa, rivolge infine un pensiero alle regioni più colpite dal Covid-19: “Un saluto e un abbraccio a tutti, da Nord a Sud. In particolare però al Nord, dove la situazione è più complicata. Restiamo vicini a tutti loro con forza e determinazione”.