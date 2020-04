Coronavirus, l’elogio di Okaka ai medici: “Sono loro i veri bomber. Calcio? Può aspettare”

Stefano Okaka elogia medici e personale sanitario.

In un momento in cui la Serie A attende di conoscere la propria sorte, c’è chi si schiera tra pro e contro la ripresa dei campionati. Tra i tanti ad essersi soffermati sull’argomento, anche l’attaccante dell’Udinese Stefano Okaka, espressosi ai microfoni di “Sky Sport” sullo stop dei campionati – dopo la pandemia da Coronavirus – spendendo inoltre parole al miele nei confronti di medici e personale sanitario.

“Amo il calcio, ma può aspettare. Ora bisogna pensare ad altre cose più importanti, come la salute. Mi sto allenando per tenermi in condizione – ha spiegato il centravanti bianconero -.Dopo la tempesta arriverà il sereno, sarà bellissimo poter tornare in campo e riassaporare il brivido della partita. Coronavirus? E’ un momento storico dove cerco di tenermi informato il più possibile, ma spero potremo raccontare di una battaglia con un lieto fine. I veri bomber sono i medici e tutti quelli che si stanno mettendo a disposizione: stiamogli vicino, speriamo facciano tanti gol“.