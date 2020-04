Coronavirus, il supporto di Dybala alla Croce Rossa argentina: raccolti 250 mila euro con un torneo di FIFA

La “Joya” campione anche fuori dal rettangolo verde.

L’emergenza Coronavirus ferma il calcio, ma non Paulo Dybala. La stella bianconera, che qualche settimana fa era risultato positivo al tampone per il Covid-19, in attesa di conoscere il destino della Serie A è sceso in campo – se pur virtualmente – in soccorso della Croce Rossa Argentina. In attesa di concludere il suo periodo di isolamento insieme alla compagna Oriana Sabatini, l’ex Palermo ha organizzato un torneo di calcio su Playstation, riuscendo a raccogliere una cifra che si aggira attorno ai 250 mila euro.

“Sono molto felice ed emozionato di quello che abbiamo fatto non immaginavamo di fare qualcosa di così grande, dove tutti voi ci avete aiutato, tutti vi siete messi la maglia numero 10 e usato il vostro tempo. Vi ringrazio uno ad uno, sono tantissimi coloro che ci hanno mandato video o fatto il live, non avevo memoria nel cellulare per mettere tutte le persone che ci hanno aiutato”, sono state le parole di Dybala diffuse tramite il proprio profilo Instagram.

“Siamo arrivati a 275.000 dollari – ha continuato il giocatore – che è un numero incredibile: grazie a tutti gli sponsor, ai canali che lo hanno trasmesso, è stato incredibile e bello e sono stati due giorni pazzeschi, pur con un po’ di nervosismo e preoccupazione perché temevamo che le connessione non avrebbe tenuto. Le partite sono state molto belle e abbiamo aiutato tanti paesi tramite la Croce Rossa, ora speriamo di arrivare a 300mila. Un abbraccio grande a tutti”.