Coronavirus, idea FIGC: ripartenza a scaglioni per A, B e C

Continua a tenere banco l’argomento relativo al futuro dei campionati.

Si è svolta questo pomeriggio la riunione tra la Figc e la commissione medico-scientifica, incaricata dalla Federcalcio di stilare i protocolli di ripartenza di tutto il settore. Un incontro, a margine del quale, il presidente federale Gabriele Gravina ha prospettato una nuova ipotesi per definire i protocolli sanitari. Si tratterebbe di una ripartenza da effettuare a scaglioni – prima la Serie A, poi B e C – con l’obiettivo di garantire il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari da effettuare a giocatori ed addetti ai lavori.

“Questa procedura – garantisce Gravina – ribadisce che noi del calcio non cerchiamo corsie preferenziali. Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale in questa fase mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l’attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via” le parole di Gravina durante la riunione odierna.