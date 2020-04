Ciro Ferrara: “Maradona inimitabile, tutto sul mio addio al calcio. Porte chiuse? Rispondo così”

Parola a Ciro Ferrara.

L’addio al calcio, il suo rapporto con Diego Armando Maradona e l’emergenza Coronavirus. Durante un’intervista concessa ai microfoni del “Corriere dello Sport”, l’ex difensore bianconero Ciro Ferrara, ripercorre alcune delle tappe della sua carriera soffermandosi in particolare sul suo addio al calcio giocato.

“Debutto in A in Napoli-Juventus e ultimo calcio ufficiale, sempre al San Paolo, in sfida incrociata tra i compagni delle mie due squadre. Il Napoli e la Juventus. Doveva essere il mio addio al calcio, si trasformò nel ritorno di Diego a Napoli. Stadio pieno, entusiasmo incontenibile. Un regalo di dimensioni colossali che quel Fenomeno irripetibile mi fece. Quando l’ho invitato sapevo che poteva essere difficile averlo perché di impegni ne aveva, perché difficoltà ce ne potevano essere. Quando invece ci salutammo, finita la partita, lui mi disse: ‘Non c’è mai stato un istante in cui non è esistita la possibilità che io non fossi qua. Io dovevo esserci per te’. Maradona non è replicabile, neanche negli affetti”.

Durante l’intervista di Ciro Ferrara c’è infine spazio per parlare dello stop dei campionati e dell’ipotesi di disputare le gare a porte chiuse: “Spero che il calcio torni, perché il calcio dà speranza, e andare in campo significherebbe aver superato la zona buia. Certo, solo quando ci sarebbero le condizioni per farlo e senza che ci sia mai un piccolissimo pericolo per chi gioca e chi sarebbe chiamato alla organizzazione delle partite. Io non ho soluzioni, non mi permetto, per le decisioni c’è la Figc, un tavolo di lavoro fatto di esperti e di persone con conoscenze e cultura speciali. Però, vorrei che si respirasse un pizzico di normalità, anche con uno stadio vuoto: ce lo faremmo piacere, anche se il calcio è della gente. E forse servirebbe anche a chi sta in casa, anzi sono sicuro che aiuterebbe. E chiudere i campionati mi sembrerebbe giusto”.