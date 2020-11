Catania, Sigi socio unico del club: da oggi detiene 100% delle quote azionarie

Novità in casa Catania.

E’ ufficiale: il gruppo Sigi, nel tardo pomeriggio di oggi, ha formalizzato l’acquisto del 4,6% delle quote del Catania precedentemente in possesso della Meridi. La Sport Investment Group Italia diviene così socio unico del club etneo in quanto da oggi in possesso del 100% delle quote azionarie della società rossazzurra. A comunicarlo è stato lo stesso Catania tramite una nota diffusa attraverso i propri canali di riferimento.

“Sport Investment Group Italia detiene da oggi il 100% delle quote azionarie del Calcio Catania S.p.A., avendo formalizzato l’acquisizione del 4,6% delle stesse precedentemente in capo alla società Meridi, ed è quindi socio unico del nostro club.

L’atto di compravendita è stato sottoscritto alle ore 19.40, a Catania, nello studio notarile Lombardo”.

