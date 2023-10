Caso scommesse, Corona annuncia: “Oggi un altro nome. Gioca nella Roma”

"Lo fanno anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo". Nella giornata di ieri, la rivelazione di Fabrizio Corona che, dopo aver fatto nei mesi scorsi il nome di Nicolò Fagioli, ha tirato in ballo anche i due Azzurri, che hanno lasciato il ritiro della Nazionale. Lo stesso Corona è stato "convocato negli uffici della Questura di Milano" per essere ascoltato "come persona informata sui fatti" nell'ambito "dell'inchiesta della Procura di Torino" su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, che vede indagato il giocatore della Juventus.