Caso Juventus-Napoli, il tackle di Brambati: “Sentenza farsa dal CONI, tempistica strana. Vedo una manovra contro i bianconeri”

Il caso Juventus–Napoli, ribaltato dalla sentenza del Coni, è ancora argomento caldo nei salotti sportivi.

Massimo Brambati, ex calciatore di Palermo e Torino, attuale procuratore sportivo, nel corso del format “Cose di Calcio”, ai microfoni di “Radio Bianconera”, ha espresso il suo pensiero sul ribaltone del caso Juventus–Napoli, da parte del Collegio di Garanzia Sportiva del Coni.

Queste le dichiarazioni dell’ex difensore di Bari e Ternana.

“A chi non facciamo gli auguri oggi? Al CONI, a chi ha deciso di rigiocare la partita e di montare questa farsa allucinante, che secondo me è uno schiaffo e una vergogna per tutta l’Italia che pensa ancora che ci sia una giustizia sportiva. Una volta che era stata presa una decisione giusta è arrivata la politica e l’ha cambiata, non capisco perché la politica dopo i danni che già fa normalmente debba danneggiare anche il calcio. Dopo due decisioni giuste, è assurdo e vergognoso aver stravolto il risultato, secondo me è stato vergognoso anche nei tempi, assurdo aver dato la sentenza poche ore prima della sfida contro la Fiorentina. Pare quasi che ci sia un disegno per non far alzare lo Scudetto alla Juventus“.

