Capuano sta con Allegri: “Risultato essenza del calcio, con Max grande rapporto”

La Juventus è attualmente seconda nel campionato di Serie A dietro solamente all'Inter di Simone Inzaghi. La formazione bianconera ha la seconda miglior difesa del campionato sottolineando l'atteggiamento della squadra durante i match. I torinesi il maggior numero delle sfide vinte, lo ha fatto con solo un gol di scarto e questa mette in risalto la capacità di arrivare al successo con il minimo sforzo. Tra i vari tecnici che approvano questo stile di gioco c'è Ezio Capuano, intervistato sul Corriere della Sera di oggi, si sofferma anche su una valutazione sull'operato del collega juventino Massimiliano Allegri, partendo dai complimenti arrivati via social a Capuano quando ha portato a termine la salvezza del Taranto: "Conosco un po' tutti e con lui c'è un grande rapporto, nato quando ancora giocava".