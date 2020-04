Capello: “Il Milan non rinunci a Ibra, per Kane farei follie. Ripresa Serie A? Ho la mia idea”

Fabio Capello fa il punto sul mercato e sulla Serie A.

Lunga intervista rilasciata questa mattina ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” da parte dell’ex tecnico rossonero, Fabio Capello. Tra i tanti temi trattati dall’ex ct dell’Italia, anche quella relativa alla ripresa dei campionati: un argomento caldo che tutt’oggi divide club, giocatori e addetti ai lavori.

“Ripartire sarebbe molto bello. Qualche settimana fa non riuscivo a parlare di calcio. Di fronte ad immagini come quelle delle bare portate via coi camion da Bergamo sarebbe stato offensivo”.

Inevitabile la parentesi relativa al possibile ritorno in campo delle squadre per portare a termine la stagione 2019/20: “Ora mi sento di affermare che lo sport manca a tutti e rimettersi in moto può aiutare tutti, anche sul piano psicologico. Le partite, ovviamente a porte chiuse, offriranno una forma di svago. Poi c’è l’aspetto economico, il calcio è un’industria importante. Non ci sono solo allenatori e giocatori, ma migliaia di lavoratori: queste persone con l’attività sospesa sono in difficoltà. Non giocare al Nord? Se i protocolli di sicurezza vengono seguiti alla lettera, si potrà giocare anche in Lombardia, Piemonte e Veneto. La cosa importante è rispettare e regole sanitarie”.

Chiosa finale su Ibrahimovic: “Conosco bene Ibra e so quale sia il suo desiderio di continuare ad essere protagonista. Ad uno come lui, nonostante i quasi 39 anni, questo Milan non può rinunciare. Una follia di mercato? Kane. E’ una follia più praticabile rispetto a Mbappé, la follia delle follie”.