Calciomercato Udinese, Gotti: “De Paul e Musso al centro del mercato, ma non li svendiamo”

Il Milan guarda in casa Udinese.

Vista l’assenza di partire a causa dell’emergenza Corornavirus, le compagini si concentrano sul calciomercato. La compagine rossonera avrebbe nel mirino Rodirigo De Paul e Juan Musso, i due calciatori più rappresentativi della stagione dei bianconeri. Il fantasista è ormai una garanzia del campionato di Serie A, in grado di trascinare la propria squadra a suon di assist e gol, mentre il giovane estremo difensore argentino si è messo in mostra attraverso grandi prestazioni che lo hanno portato ad essere considerato uno tra i portieri più promettenti della massima serie.

Il tecnico del team friulano, Luca Gotti, si è espresso ai microfoni di Radio Sportiva, parlando del futuro dei due argentini, pedine fondamentali della sua formazione: “Si tratta di due giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà però capire quali saranno le condizioni, come sarà il mercato e se le quotazioni saranno idonee al valore dei giocatori. L’Udinese non è un club che svende i propri giocatori o che ha bisogno di fare cassa immediata”.

