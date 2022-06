Calciomercato Torino, Belotti ai saluti: l’ex Palermo comunica ai compagni l’addio

L'ex attaccante del Palermo, Andrea Belotti da sette stagioni in forza al Torino è prossimo all'addio ai granata in seguito al mancato rinnovo contrattuale

Andrea Belotti, attaccante campione d'Europa con la nazionale italiana ad Euro 2020, da sette stagioni centravanti titolare del Torino è prossimo all'addio con i granata in seguito al mancato accordo sul rinnovo contrattuale proposto da Urbano Cairo. Inutili i tentativi del tecnico dei piemontesi, Ivan Juric per provare a mantenere l'ex Palermo. L'attaccante secondo quanto riferisce TuttoSport ha comunicato telefonicamente la sua volontà di trasferirsi a tutto il gruppo squadra.