Calciomercato Torino, Belotti ai saluti: il Monaco offre un triennale all’ex Palermo

Dopo sette anni, Andrea Belotti e il Torino si saluteranno alla fine di questo mese. Il bomber ha deciso di non rinnovare con i granata e lascerà il club granata a parametro zero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Gallo sarebbe finito nel mirino del Monaco: pronto ad offrigli un contratto triennale. Il giocatore, che cerca un ingaggio importante e la possibilità di giocare in Europa, potrebbe seguire le orme di Verratti. La trattativa, secondo la rosea, sembra ben avviata.