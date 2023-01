Calciomercato Südtirol: ufficiale Alessandro Celli dalla Ternana

Nato a Roma il 28 gennaio 1994, 183 centimetri per 72 chilogrammi di peso forma, Alessandro Celli ha iniziato a giocare a calcio nel settore giovanile dell’Ostia Mare per poi passare al Tor Tre Teste nel 2010-2011. Nel 2011-2012 si trasferisce alla Lupa Frascati e vince il campionato di Eccellenza collezionando 28 presenze disputando con lo stesso club il successivo campionato di Serie D (24 gare). Con la Lupa Roma vince la D nel 2014 giocando quasi sempre. Con la stessa squadra disputa i successivi tre campionati in serie C totalizzando complessivamente 84 gare con 2 gol e 4 assist. Nel 2017-2018 8 presenze in serie B con il Foggia. Dal gennaio 2018 al luglio 2020 l’esperienza a Teramo in C con 72 partite (3 reti, 1 assist), quindi due annate in C e altrettante in B con la Ternana. Con gli umbri dal 2019 a fine andata della corrente Serie B ha disputato complessivamente 72 gare con 2 reti e altrettanti assist.