Calciomercato Sassuolo, Mazzitelli verso l’addio: futuro in Serie B per il centrocampista

Nuova avventura per Luca Mazzitelli.

Si prepara a ripartire dalla cadetteria Luca Mazzitelli, finito nel mirino di diversi club di Serie A, B e C dopo l’ottimo finale di stagione con la maglia della Virtus Entella. Finito ai margini del progetto neroverde per buona parte della scorsa stagione, il classe ’95, ha scelto la società Chiavarese – allora guidata dall’ex tecnico Roberto Boscaglia – per provare a rilanciarsi. Una scelta poi rivelatasi vincente per il centrocampista originario di Roma, oggi, vicino al Pisa. Secondo “Tuttomercatoweb”, infatti, il Sassuolo avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con la società toscana: decisa a consegnare al giovane ex Genoa le chiavi del proprio centrocampo.

Profilo ampiamente sondato dal duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, a cui è stato affidato l’arduo compito di trovare innesti in grado di far fare il salto di qualità al Palermo, il giocatore scuola Roma, potrebbe dunque presto approdare alla corte di D’Angelo, in prestito per una stagione. A nulla sono serviti i buoni rapporti tra il tecnico Roberto Boscaglia e il calciatore: le strade di Mazzitelli e del Palermo, per il momento, non sembrano destinate ad incrociarsi.