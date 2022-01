Calciomercato Sassuolo, l’ad Carnevali: “Contenti per Moro, non era facile. Lucca…”

L'AD del Sassuolo Carnevali ha parlato dell'affare Moro, delle richieste per Raspadori, Berardi, Scamacca e Frattesi. Trattativa per Lucca attualmente rimandata

Non sono pochi i calciatori del Sassuolo finiti nel mirino delle big di Serie A e non soltanto. Tra questi figurano Frattesi e Scamacca Raspadori e Berardi: "Non nascondo che è una difficoltà, anche se piacevole: finché ci sono richieste importanti per questi ragazzi vuol dire che hai la possibilità di poter guardare al futuro in un mercato che è sempre più difficile".