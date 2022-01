Calciomercato Sassuolo, visite mediche e firma per Moro dal Padova. Ma il Catania…

Moro è stato acquistato dal Sassuolo. L'attaccante classe 2001 ormai ex Padova resterà comunque al Catania in Serie C per tutto il campionato 2021/2022

L'indiscrezione era già stata confermata dall'amministratore delegato del SassuoloCarnevali e all'ultimo giorno di calciomercato è arrivata la conclusione della telenovela. Luca Moro sarà un nuovo calciatore della compagine neroverde, che lo ha acquistato dal Padova, club che ne deteneva il cartellino, per una cifra che si aggirerebbe sui 3.5 milioni di euro, come riportato da TMW.

Il baby talento classe 2001 continuerà comunque a vestire la maglia del Catania in Serie C fino al termine della stagione, per poi approdare alla corte del tecnico Dionisi nel massimo campionato italiano. Moro ha già sostenuto le visite mediche al centro Mapei Sport ed è arrivato in sede a Milano per la firma che lo legherà al Sassuolo.