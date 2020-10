Calciomercato Roma, oggi è il giorno di Smalling: l’intermediario in città per chiudere

Ci siamo per il ritorno nella Capitale di Chris Smalling.

Dopo l’approdo a Roma di ieri, Joao Palac, oggi è giunto a Trigoria per definire gli ultimi dettagli della trattativa tra Roma e Manchester United per l’approdo in giallorosso di Chris Smalling. Le due società sono attualmente a lavoro per inserire un altro giocatore nell’operazione. Tra i nomi in ballo, quello del portoghese Diogo Dalot e quello dell’olandese Timothy Fosu-Mensah, quest’ultimo in scadenza nel 2021 e nel mirino di diversi club. Salvo inattese sorprese, il difensore inglese, dovrebbe fare ritorno nella Capitale nelle prossime ore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, bonus inclusi.