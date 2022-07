Calciomercato Pisa, scambio Leverbe-Torregrossa con la Samp: ci sono le firme

In via di definizione lo scambio tra Pisa e Sampdoria

Dopo un lungo tira e molla, lo scambio tra Sampdoria e il Pisa che comprende il passaggio di Ernesto Torregrossa in Toscana e quello di Maxime Leverbe in Liguria, si avvia verso la concretizzazione definitiva.

Come riferisce Il Secolo XIX, infatti, sarebbe tutto fatto per l'approdo del difensore francese in blucerchiato dopo l’esperienza vissuta nella Primavera ligure; percorso inverso, per l’ex Brescia, che tornerà a vestire la casacca nerazzurra dopo la brillante parentesi nella scorsa stagione. Secondo il quotidiano, i due giocatori, avrebbero già apposto le firme che li legheranno ai due rispettivi nuovi club. Atteso dunque, nelle prossime ore, l'annuncio ufficiale.