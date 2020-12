Calciomercato Napoli: Milik cerca squadra, ma ADL non fa sconti. Cifre e dettagli

Quale futuro per Arkadiusz Milik?

E’ questa la domanda che, in vista della prossima sessione di mercato, si fa sempre più insistente nel panorama calcistico nazionale – e non solo. Mentre il futuro dell’attaccante resta sempre più avvolto nel mistero, l’agente, nei giorni scorsi, è volato a Napoli per provare a trovare una soluzione grado di liberare il polacco prima della scadenza del suo contratto: prevista per il prossimo 30 giugno.

Diversi nel frattempo i club interessati all’attaccante, tra questi Juventus, Roma e Fiorentina. Nonostante il divorzio ormai inevitabile tra gli azzurri e il polacco, De Laurentiis, è tuttavia deciso a non fare sconti di sorta. per il cartellino del giocatore, il numero uno del Napoli, non è infatti disposto a scendere sotto i 18 milioni di euro. Una cifra assai elevata che rende complicata la possibile cessione di Milik.