Calciomercato Milan, sfuma Sangarè: è ufficialmente del PSV. I dettagli

Sfuma Ibrahim Sangarè.

Proprio in queste ore, la formazione olandese ha ufficializzato l’ingaggio di Ibrahim Sangaré dal Tolosa. Il centrocampista ivoriano, accostato al Milan, e costato 9 milioni di euro agli olandesi, ha firmato un contratto quinquennale con i biancorossi. “Sangaré è un giocatore con molte caratteristiche attraenti che ha debuttato in una competizione di alto livello in giovane età. Questi ragazzi alla fine possono diventare interessanti per il PSV ed è per questo che li seguiamo da vicino”, ha commentato De Jong.